Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı . Tazminat alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Ancak işten çıkış şekliniz önemli. Kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmanız gerekiyor.

Kıdem tazminatı ödenirken her yıl yeni bir tavan belirleniyor. Bu tavan Ocak ve Temmuz aylarında memurlara yapılan artış oranı ile yükseliyor. Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 11.54 oranındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltti. Buna göre 6 ay boyunca kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruştan 46 bin 655 lira 43 kuruşa çıkartıldı.

İşçiye 46 bin 655 TL! Kıdem tazminatında yeni dönem: Hesaplar yenilendi (AA)

TAVANI AŞAMIYOR

Maaş ne kadar olursa olsun brüt ücret belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Dolayısıyla işçiler için Temmuz ayına kadar uygulanacak en yüksek kıdem tazminatı yıllık 46 bin 655 lira 43 kuruş olacak. Kıdem tazminatı tavanı Basın İş Kanunu kapsamında sözleşme imzalayan gazetecilerde uygulanmıyor.

Tazminat tavanı nasıl arttı? (Takvim Gazetesi)

Ayrıca işveren isterse bu rakamın üzerinde bir brüt ücret belirleyerek kıdem tazminatı ödeyebilir Kıdem tazminatı tavanı gazetecilerde ya da iş veren tarafından aşıldığında hesaplama farklı oluyor. Normal şartlarda SGK primi ve vergi açısından istisna kapsamında. Ancak aşan kısmı hem gazeteciler hem de yüksek ödenen işçiler için prim ve gelir vergisi düşülerek ödeniyor.

Kıdem tazminatı hesapları (Takvim Gazetesi)



TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR

Kıdem tazminatı hesabı yapılırken işçinin çalıştığı süreye bakılıyor. Her yıl için son brüt maaşından bir maaş hesaplanıyor. Bir yılı tamamlamayan süreler de hesaba katılıyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor.