’Evim’ şirketlerine yönelik şikayetler artıyor: Uzmanlar vatandaşları uyarıyor

Kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen tasarruf finansman şirketleri hakkında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) şikayet yağdı.

Şirketlerin son dönemde oynadıkları bir oyun da böylece ortaya çıkarılmış oldu. Söz konusu şirketler örneğin 3 milyon TL'lik bir konut başvurusu için sözleşme esnasında yüzde 8 üzerinden vatandaştan 240 bin TL organizasyon ücreti alıyor.

Ancak vatandaş sözleşmeden caymak istemesi halinde 14 gün içerisinde bu parayı iade etmekle yükümlü olan şirketler, vatandaşın başvurusunu zamanında işleme koymayarak mağduriyetlere sebep oluyor. İşte vatandaşın haklarıyla ilgili soru ve yanıtları şu şekilde:

ORGANİZASYON ÜCRETİ NEDİR?

Organizasyon ücreti; müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında tasarruf finansman şirketine ödeyecekleri tutardır.

ORGANİZASYON ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Cayma hakkını kullanan müşterilerin en geç 14 gün içerisinde organizasyon ücreti dâhil tutarın tamamı müşteriye iade edilmesi zorunludur. Ancak 14 günü geçiren cayma başvurularında şirket bu ücretin iadesini yapmaz. İade başvurusunda bulunan kişiler şirket tarafından oyalandıklarını düşündüklerinde dilekçelerini notere onaylatıp, başvurularını teminat altına alabilir.

ÇEKİLİŞLERİN NOTER HUZURUNDA YAPILMASI ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Çekilişlerin müşteriler arasında haksızlık oluşturmayacak şekilde yapılması zorunlu olup sektör uygulamalarında çekilişlerin noter huzurunda ya da canlı yayında gerçekleştirilmesi uygulaması sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak noter huzurunda yapılma zorunluluğu bulunmamasının mağduriyetlere neden olduğu düşüncesi bulunmaktadır.

KURADA ÇIKMA GARANTİSİ VE SÜRESİ MEVCUT MUDUR?

Çekilişli sözleşmelerde müşteriler, çekiliş grubuna girdiği tarihten itibaren 5 ay geçmeden ve 5 tasarruf ödemesi yapmadan tahsisat (finansman) ödemesi alamıyor. Aynı grup içerisinde birden fazla kişiye aynı ayda tahsisat yapılması şeklinde çekiliş de düzenlenemiyor. Vatandaşların aylar hatta yıllarca kurada çıkmak için beklemesi gerekebiliyor. Burada kurada çıkma süresi ve garantisi gibi bir durum bulunmuyor.

MÜŞTERİ ÖDEMELERİNİ GECİKTİRDİĞİNDE NE OLUR?

Müşterinin sözleşme kapsamındaki tasarruf ödemelerini yerine getirmemesi durumunda, şirket tasarruf finansman sözleşmesinde yer alan hükümlere göre; müşterinin finansman ödemesini öteleyebilir veya sözleşmeyi sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde tek taraflı olarak feshedebilir.

ORGANİZASYON ÜCRETİ DIŞINDA KALAN TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması durumunda tasarrufunun ve varsa tahakkuk etmiş getirisinin iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına yatırılmak zorundadır.