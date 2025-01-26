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Erkeklere dul maaşı! Şartlar neler?

Daha çok kadınların aldığı sanılan ve kamuoyunda dul maaşı olarak bilinen ‘ölüm aylığı’ eşi vefat eden erkeklere de ödeniyor. Mevzuatta bir değişiklik yok. Üstelik emekli ya da çalışıyorsa hem erkek hem kadın iki hatta üç maaş da alabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Erkeklere dul maaşı! Şartlar neler?

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    Sosyal Güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan yakınlarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de ölüm aylığı. Vefat eden sigortalıların geride kalan eş, çocuk, anne baba kardeş gibi yakınlarına belli şartlarda ölüm aylığı bağlanıyor.

    ERKEK KADIN FARKI YOK
    Eşlere bağlanan ölüm aylığı kamu oyunda dul maaşı olarak bilindiği için sadece kadınlara veriliyormuş gibi bir algı da oluşuyor. Oysa burada kadın erkek farkı yok. Mevzuatta bir değişiklik ya da yeni bir düzenleme de yapılmış değil. Zaten hem erkek hem de kadınlar eşlerini kaybettiklerinde belli şartlarda onun maaşını alabiliyor. Böylece eşini kaybetmiş bir kadın gibi, yine eşini kaybetmiş bir erkek de zaten ölüm aylığı alabiliyor.

    PRİM ŞARTI VAR
    Burada dikkat edilmesi gereken nokta vefat eden sigortalı eğer emekli değilse belli bir prim şartı bulunuyor. Ölüm aylığında (Dul maaşında), 01.10.2008'den sonra Bağ- Kurlular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şart�� aranıyor. Bundan önceki durumlarda eksik günler doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilmekteydi. Ama şimdi kabul edilmiyor. Dolayısıyla bu primi olan bir sigortalı vefat ettiğinde eşi (erkek ya da kadın) ölüm aylığı alıyor.

    GELİR ENGEL DEĞİL
    Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor.

    Böylece eşini kaybeden birisi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşını alabiliyor. Hatta bu kişi çalışıyorsa bir üçüncü maaş da alabiliyor. Yani kendi emekli maaşı, eşinin ölüm maaşı ve çalıştığı işyerindeki maaşı. Ancak oranlar değişiyor. Geliri olmayan eş yüzde 75 oranında aylık alırken geliri varsa yüzde 50'ye düşüyor. Bunun dışında ödeme durdurulmuyor.

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