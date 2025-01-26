EMEKLİYE EK GELİR: Maaşlar arttı! Bankalar promosyon için yarış başlattı

Emekli maaş zammının belli olması sonrasında artan maaşlar bankaların promosyonlarına da yansıdı. Yeni kampanyalarını hazırlayan bankalar rakamı 21 bin TL'ye kadar çekti. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor.

3 YIL MAAŞ SÖZÜ

Bankalar emeklilerin kendilerine 3 yıl boyunca maaş alma sözü vermesi karşılığında promosyon ödemesi yapıyor. Emeklinin aylığına göre taban rakamların belirlendiği promosyonda üst limit bulunmuyor. Bankalar istedikleri kadar rakamı yükseltebiliyor. Ancak bu rakamlar karşısında bazı bankaların şartları da bulunuyor. Kendi ürünlerinin kullanılması, kredi alınması gibi şartlar öne sürülüyor.

İSTEYEN DEĞİŞTİRİR

Emekliler isterlerse yaptıkları promosyon sözleşmesini bitirerek yeni rakamdan para alabiliyor. Burada cayma hakkını kullanan emekliler aldıkları promosyonun kalan kısmını iade ettikten sonra yeni sözleşme ile daha yüksek para alabiliyor. Emekliler isterlerse başka bankaya da geçebiliyor.