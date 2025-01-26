Avrupa’da doğal gaz tüketimi arttı, depolardaki doluluk oranı düştü!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğal gaz tüketimi arttı. Avrupa'nın gaz altyapı işletmecisi Gas Infrastructure Europe, depolardaki doluluk oranının düştüğünü açıkladı.

Gas Infrastructure Europe'dan yapılan açıklamada doluluk oranının yüzde 59'a düştüğü belirtildi. Bu rakamın ise yıllara göre oldukça düşük seviyede bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, rezervlerin mart sonuna kadar yüzde 30-35'lere kadar gerileyeceği konusunda uyarı yaptı. Soğuk hava, gaz tüketimini doğal olarak artırdı ve bu durum gaz fiyatlarının 50 Euro/ MWh'yi aşmasına neden oldu.

Fiyat artışı özellikle gaz yoğun sektörleri, olumsuz etkiledi. Gaz açığını giderebilmek için Avrupa'nın daha fazla LNG satın alması gerekiyor. Rusya'dan yapılan ithalat artarken, ABD'den gelen tedarik de artırılmaya çalışılıyor.

AB, Amerikan gazını daha fazla almayı planlıyor. 2024'te LNG sevkiyatları, Avrupa Birliği'ne yapılan gaz ithalatının yaklaşık yüzde 37'sini oluşturdu. Bunun büyük bir kısmı ise ABD'den geldi.