Yükseliş devam ediyor! Altın fiyatı yeni zirvesini gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı haftada rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son 9 haftanın en hızlı değer artışına hazırlanıyor. Geçen haftayı 3080 TL'den tamamlayan serbest piyasada gram altın fiyatı, dün 3187 TL ile yeni zirvesini gördü.

Küresel piyasalarda ons altında da işlemler 2770 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Ons, geçen yıl ekim ayında 2790 dolarla rekor kırmıştı. Analistler, ons altında 2750 dolar desteğinin üzerinde "kalıcılık" sağlanması halinde, tekrar zirveye doğru hareketlilik isteğinin artabileceğini ifade etmişti.

TRUMP'DAN FAİZ ÇIKIŞI

Bu arada Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumuna telekonferans ile bağlanarak, Avrupa'ya ithalat vergileri uygulayacağını ve FED'den faizlerin düşürülesini talep edeceğini söyledi. Bu açıklamalar altını beslerken Merkez Bankası'nın indirimlere devam ediyor olması da içeride altına yaradı.

Altın fiyatları için rezerv para birimlerinin faiz oranları da önem taşıyor. Gelecek hafta faiz toplantısında ABD Merkez Bankasından (FED) indirim beklenmezken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) %0,25'lik faiz indirime gidebileceği öngörülüyor. Avrupa'da faizlerin gerilemesi de altın fiyatına destek oluyor.