Seyşeller’den Türk ziyaretçilere davet var!

Seyşeller Turizm Heyeti, Türkiye ile turizm işbirliğini geliştirmek için gerçekleştirdiği tanıtım ziyareti kapsamında ülkenin Türkiye pazarına yönelik hedef ve stratejilerini paylaştı.

Türkiye ile Seyşeller arasındaki turizm ilişkileri, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2016'da başlattığı doğrudan uçuşlarla güç kazandı. Seyşeller Turizm Müsteşarı Sherin Francis, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, turizmin ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu söyledi.

Francis, Seyşeller hakkında farkındalık yaratmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, "Eğer bu farkındalığı yaratabilirsek, Türk turistlerin Seyşeller'i bir sonraki plaj tatili destinasyonu olarak daha sık tercih etmesini teşvik edebiliriz." dedi.