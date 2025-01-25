Senette yeni dönem: Dolandırıcılara karşı düğmeye basıldı!

Vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Senetlerde "kırtasiyeden al, doldur" dönemi sona eriyor ve filigranlı senetler geliyor. Temel hedef senetler için için güvenli bir sistem oluşturulması ve vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilmesi. Bu kapsamda senetler kayıt altına alınacak.

Merkez Bankası ya da başka bir kuruluşun bünyesinde bu işlem yapılacak. Çalışmalar sonrasında kurum netleşmiş olacak. Paralarda sahteciliği önlemek için kullanılan fligram yönteminin senetler için de getirilmesi üzerinde duruluyor. Bu yöntemle senet sahteciliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Senetleri kırtasiyeden alma dönemi de bitecek. Kırtasiyeden alınıp doldurulan bu evrak geçerli olmayacak. Özel belge gerekecek.