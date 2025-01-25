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Erken emeklilik formülü! Çalışmadan prim nasıl satın alınır?

Yasalarımızda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı yok. Ancak bazı istisnalar var ki toplu ödeyerek yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Erken emeklilik formülü! Çalışmadan prim nasıl satın alınır?

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    Emekli olmak için gereken primleri tamamlayamayanlar için yasalarımızda prim satın alma (borçlanma) imkanları bulunuyor. Bu yöntem ile çalışmadan belli şartlarda prim satın alarak emeklilik için gereken sayıyı tamamlamak mümkün.

    Erkeklerin askerlik sürelerini, kadınların doğumdan sonraki çalışmadan geçen süreleri borçlanıp satın almaları mümkün oluyor. Hatta bazı borçlanmalar işe girişi geri çekiyor. Yasalarımızdaki diğer prim satın alma yöntemleri şöyle:

    1)Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.
    2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
    3) Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.
    4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

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