Bakanlık devreye girdi: Özel okullardaki forma soygunu bitiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte yapılan değişiklikler, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak. Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dâhil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.

MALİ YÜK GELMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek. Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek. Veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.

İŞARET OLMAYACAK

Okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak.

Bunun yanında okul kıyafetlerinin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak. Kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak. Okul kıyafeti, ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Özel okullar kendi ürettikleri kıyafetleri velilere yüksek ücretler ile satıyorlardı.

Burcu ŞEN