Kıvanç Zaimler: Türkiye enerji sektöründe uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin büyüme hızı ve potansiyelini gördüklerini belirterek, "Her boyutuyla daha da yatırıma cazip hale gelmemiz lazım. Enerji buradaki sektörlerden birisi çünkü Türkiye'de enerji ve ekipmanları yatırımcısı olmak için uluslararası yatırımcılara yönelik çok büyük fırsatlar var" dedi.

Davos'ta soruları yanıtlayan Zaimler, "Trump'ın başkan olmasıyla oradaki yatırımlarımıza ilişkin çok soru geliyor ancak yatırımlarımız devam edecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarında ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.