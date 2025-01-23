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Yapay zeka ilgi odağı oldu

Tüketicilerin mobil uygulamalara harcaması 2023'te yüzde 13 artarak 150 milyar dolara ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Yapay zeka ilgi odağı oldu

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    Tüketicilerin mobil uygulamalara yaptığı harcama geçen yıl yüzde 13 artışla 150 milyar dolara ulaşırken, yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre yüzde 300'lük artış gösterdi. Sensor Tower'ın raporuna göre, geçen yıl akıllı telefonlarda dünya çapında 4.2 trilyon saat zaman geçirildi. Tüketiciler, üretken yapay zekaya ilginin artmasıyla uygulamalarda yaklaşık 1.1 milyar dolar harcadı. Yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre 7.7 milyar saati aştı ve uygulamalar 17 milyar kez indirilerek tüketicilerin yapay zeka özelliklerine artan iştahını gösterdi.

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