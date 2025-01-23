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SPK ve Borsa İstanbul’dan dolandırıcılık uyarısı

SPK ve Borsa İstanbul, vatandaşları kendilerini kurum çalışanı veya yakını olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dolandırıcılık mağdurlarına yasal haklarını kullanmaları çağrısı yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
SPK ve Borsa İstanbul’dan dolandırıcılık uyarısı

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    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı geldi. Yapılan duyurularda, son günlerde kendisini SPK ve Borsa İstanbul'un yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya bu kuruluşların yöneticilerinin veya personelinin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan her iki duyuruda da "Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.

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