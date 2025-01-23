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Seyahate 3 ayda 205 milyar lira

2023’ün üçüncü çeyreğinde yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları, geçen yıla göre yüzde 79.7 artarak 204.8 milyar TL’ye ulaştı. Seyahatlerde en çok "yakınları ziyaret" amacı ön planda oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Seyahate 3 ayda 205 milyar lira

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    Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 79.7 artışla 204 milyar 883 milyon 376 bin lira oldu. Temmuz-Eylül 2024 döneminde "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler yüzde 47.9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 47.3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2.2 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi. Seyahate çıkanlar, 135 milyon 889 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 46 milyon 340 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 24 milyon 19 binle üçüncü sırayı aldı.

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