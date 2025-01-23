Seyahate 3 ayda 205 milyar lira

Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 79.7 artışla 204 milyar 883 milyon 376 bin lira oldu. Temmuz-Eylül 2024 döneminde "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler yüzde 47.9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 47.3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2.2 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi. Seyahate çıkanlar, 135 milyon 889 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 46 milyon 340 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 24 milyon 19 binle üçüncü sırayı aldı.

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