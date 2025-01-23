Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı 2024'te yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar 249.2 milyon lira olurken, tüketiciler en fazla harcamayı 2 trilyon 629 milyar 905.8 milyon lira ile market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) gerçekleştirdi. İkinci sırada, 1 trilyon 56 milyar 172.4 milyon lirayla giyim ve aksesuar kategorisi yer alırken, onu 1 trilyon 38 milyar 140.3 milyon liralık tutarla çeşitli gıda takip etti. Geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 4 trilyon 328 milyar 901 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. İnternet üzerinden alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 29 olarak hesaplandı.

YÜZDE 29'U İNTERNETTEN

Geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en fazla artış, yüzde 173 ile diğer kategorisinde yaşanırken, onu yüzde 130 yükselişle kuyumculardaki harcamalar izledi. Kartlı ödemeler eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri harcamalarında yüzde 124, vergi ödemelerinde yüzde 123 arttı.