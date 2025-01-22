MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

2025 yılı emekliler için müjdeli haberlerle başladı. 17 Ocak itibarıyla maaş ödemeleri gerçekleştirilen emeklilere, yeni taban aylık düzenlemeleri ve maaş artışlarıyla birlikte fark ödemeleri yapılacak. 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2.5 milyon memur emeklisine yapılacak olan ödemelerle birlikte emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak. İşte Ocak ayında emeklilere yapılan maaş artışlarının detayları.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 15.75 Zam: Yeni Taban Aylık 14.469 TL'ye Yükseldi SSK emeklilerine Ocak ayında yapılan maaş artışı yüzde 15.75 olarak belirlenirken, yeni taban aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte emekliler, 1.969 TL'lik fark ödemesi almaya hak kazandı. Bağ-Kur emeklileri ise, ödemelerini bu hafta sonu almaya başlayacaklar.

Ölümlerden dolayı maaş alan yakınları için de taban aylık artışları yapıldı. Örneğin, ölüm aylığı yüzde 75 oranında olan bir kişi, mevcut 9.375 TL yerine yeni 10.851,75 TL alacak. Diğer oranlardaki artışlar ise şu şekilde: Ölüm Aylığı (% 75): 1.476,75 TL fark

Ölüm Aylığı (% 50): 984,50 TL fark

Ölüm Aylığı (% 25): 492,25 TL fark

Memur Emeklilerine Yüzde 11.54 Zam: En Düşük Aylık 19.671 TL'ye Yükseldi Memur emeklilerine de Ocak ayında maaş artışı yapıldı. Bu artışla birlikte, aylıklar ve ek ödemeler yüzde 11.54 oranında artırıldı. Yeni düzenleme ile en düşük memur emekli maaşı 17.588 TL'den 19.671 TL'ye yükseldi. Buna göre Ocak ayı itibarıyla bir aylık zam farkı 2 bin 29 TL olarak hesaplandı.