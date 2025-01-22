MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

2025 yılı emekliler için müjdeli haberlerle başladı. 17 Ocak itibarıyla maaş ödemeleri gerçekleştirilen emeklilere, yeni taban aylık düzenlemeleri ve maaş artışlarıyla birlikte fark ödemeleri yapılacak. 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2.5 milyon memur emeklisine yapılacak olan ödemelerle birlikte emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak. İşte Ocak ayında emeklilere yapılan maaş artışlarının detayları.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 15.75 Zam: Yeni Taban Aylık 14.469 TL'ye Yükseldi
SSK emeklilerine Ocak ayında yapılan maaş artışı yüzde 15.75 olarak belirlenirken, yeni taban aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte emekliler, 1.969 TL'lik fark ödemesi almaya hak kazandı. Bağ-Kur emeklileri ise, ödemelerini bu hafta sonu almaya başlayacaklar.
Ölümlerden dolayı maaş alan yakınları için de taban aylık artışları yapıldı. Örneğin, ölüm aylığı yüzde 75 oranında olan bir kişi, mevcut 9.375 TL yerine yeni 10.851,75 TL alacak. Diğer oranlardaki artışlar ise şu şekilde:
Ölüm Aylığı (% 75): 1.476,75 TL fark
Ölüm Aylığı (% 50): 984,50 TL fark
Ölüm Aylığı (% 25): 492,25 TL fark
Memur Emeklilerine Yüzde 11.54 Zam: En Düşük Aylık 19.671 TL'ye Yükseldi
Memur emeklilerine de Ocak ayında maaş artışı yapıldı. Bu artışla birlikte, aylıklar ve ek ödemeler yüzde 11.54 oranında artırıldı. Yeni düzenleme ile en düşük memur emekli maaşı 17.588 TL'den 19.671 TL'ye yükseldi.
Buna göre Ocak ayı itibarıyla bir aylık zam farkı 2 bin 29 TL olarak hesaplandı.
Aylıklarını üçer aylık dönemlerde alan memur emeklileri de zam farklarını alacaklar. Kasım-Aralık-Ocak döneminde maaş alanlar bir aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde maaş alanlar ise iki aylık zam farkı alacaklar.
Aile Yardımlarına Yapılan Zam: Çalışmayan Eş ve Çocuklara Destek Arttı
Memurların aile yardımları da yapılan yeni düzenlemeyle artış gösterdi. Çalışmayan eş için ödenen yardım miktarı 2.063 TL'den 2.301 TL'ye yükseldi. Ayrıca, çocuk yardımları da artırıldı:
0-6 yaş arası çocuk yardımı: 453,90 TL'den 506,28 TL'ye
6 yaş üstü çocuk yardımı: 226,95 TL'den 253,14 TL'ye
Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memur, aile yardımı olarak aylık 3.314 TL alacak. Engelli çocuk yardımları ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek:
0-6 yaş arası engelli çocuk yardımı: 680,84 TL'den 759,41 TL'ye
6 yaş üstü engelli çocuk yardımı: 340,43 TL'den 379,72 TL'ye çıktı.
Toplu Sözleşme İkramiyesi: Aylık 715,87 TL
Memur maaş katsayısındaki artış, toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık ödenen bu ikramiye, 641,81 TL'den 715,87 TL'ye yükseldi.
MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 11.54 zamlı: 23.958,47
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 11.54 zamlı: 41.454,37
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 11.54 zamlı: 21.118,23
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 11.54 zamlı: 51.454,86
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 11.54 zamlı: 56.308,63