PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Ocak ödeme dönemi itibarıyla maaşlara yapılan yüzde 11.54'lük zam memur emeklilerini de etkileyecek. Yeni düzenlemeye göre memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanarak zam farkı olarak ödenecek. Peki Emekli Sandığı maaş farkı ne kadar oldu? Memurların aile yardımı ve ikramiyeleri yüzde kaç arttı? İşte yeni hesaplar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 08:01
MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

2025 yılı emekliler için müjdeli haberlerle başladı. 17 Ocak itibarıyla maaş ödemeleri gerçekleştirilen emeklilere, yeni taban aylık düzenlemeleri ve maaş artışlarıyla birlikte fark ödemeleri yapılacak. 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 2.5 milyon memur emeklisine yapılacak olan ödemelerle birlikte emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlanacak. İşte Ocak ayında emeklilere yapılan maaş artışlarının detayları.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 15.75 Zam: Yeni Taban Aylık 14.469 TL'ye Yükseldi

SSK emeklilerine Ocak ayında yapılan maaş artışı yüzde 15.75 olarak belirlenirken, yeni taban aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte emekliler, 1.969 TL'lik fark ödemesi almaya hak kazandı. Bağ-Kur emeklileri ise, ödemelerini bu hafta sonu almaya başlayacaklar.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Ölümlerden dolayı maaş alan yakınları için de taban aylık artışları yapıldı. Örneğin, ölüm aylığı yüzde 75 oranında olan bir kişi, mevcut 9.375 TL yerine yeni 10.851,75 TL alacak. Diğer oranlardaki artışlar ise şu şekilde:

Ölüm Aylığı (% 75): 1.476,75 TL fark
Ölüm Aylığı (% 50): 984,50 TL fark
Ölüm Aylığı (% 25): 492,25 TL fark

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Memur Emeklilerine Yüzde 11.54 Zam: En Düşük Aylık 19.671 TL'ye Yükseldi

Memur emeklilerine de Ocak ayında maaş artışı yapıldı. Bu artışla birlikte, aylıklar ve ek ödemeler yüzde 11.54 oranında artırıldı. Yeni düzenleme ile en düşük memur emekli maaşı 17.588 TL'den 19.671 TL'ye yükseldi.

Buna göre Ocak ayı itibarıyla bir aylık zam farkı 2 bin 29 TL olarak hesaplandı.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Aylıklarını üçer aylık dönemlerde alan memur emeklileri de zam farklarını alacaklar. Kasım-Aralık-Ocak döneminde maaş alanlar bir aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde maaş alanlar ise iki aylık zam farkı alacaklar.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Aile Yardımlarına Yapılan Zam: Çalışmayan Eş ve Çocuklara Destek Arttı

Memurların aile yardımları da yapılan yeni düzenlemeyle artış gösterdi. Çalışmayan eş için ödenen yardım miktarı 2.063 TL'den 2.301 TL'ye yükseldi. Ayrıca, çocuk yardımları da artırıldı:

0-6 yaş arası çocuk yardımı: 453,90 TL'den 506,28 TL'ye
6 yaş üstü çocuk yardımı: 226,95 TL'den 253,14 TL'ye

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memur, aile yardımı olarak aylık 3.314 TL alacak. Engelli çocuk yardımları ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek:

0-6 yaş arası engelli çocuk yardımı: 680,84 TL'den 759,41 TL'ye
6 yaş üstü engelli çocuk yardımı: 340,43 TL'den 379,72 TL'ye çıktı.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Toplu Sözleşme İkramiyesi: Aylık 715,87 TL

Memur maaş katsayısındaki artış, toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık ödenen bu ikramiye, 641,81 TL'den 715,87 TL'ye yükseldi.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI


Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 11.54 zamlı: 23.958,47

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 11.54 zamlı: 41.454,37

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 11.54 zamlı: 21.118,23

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 11.54 zamlı: 51.454,86

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 11.54 zamlı: 56.308,63

MEMUR EMEKLİSİNE 2 BİN 29 TL | Aile yardımı ve ikramiye oranı değişti: 4C Emekli Sandığı, emekli polis, öğretmen...

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55