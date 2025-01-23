Masa toplandı: Fahiş fiyat artışına önlem

Ekonomi yönetimi, gıdada fahiş fiyatların önüne geçebilmek için sektör temsilcileriyle masaya oturdu. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ticaret, gıda, perakende sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda, Ramazan ayından önce temel gıda ürünlerine erişimde sıkıntı yaşanmaması, arz ve fiyatlarda sağlıklı fiyat oluşumu için alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

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