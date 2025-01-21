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SİCİL AFFI ÇIKACAK MI 2025? Borcu olanlar için kredi sicil affı gelecek mi?

Kredi borçlularını ilgilendiren sicil affı konusu 2025 yılı itibariyle yeniden gündemde. Özellikle kamuoyunda “kara liste” olarak bilinen kredi borçlularının kredi puanlarının düzeltilmesine olanak sağlayan sicil affı sosyal medyada geniş yer buldu. Peki, 2025 yılında sicil affı çıkacak mı? Hangi şartlar altında kredi ve kredi kartı borcu olanlara sicil affı yapılacak? İşte konuya dair gelişmeler ve ayrıntılı bilgiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:41 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:41
SİCİL AFFI ÇIKACAK MI 2025? Borcu olanlar için kredi sicil affı gelecek mi?

İÇİNDEKİLER

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    Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde kredi puanı düşük olan kişilerin sicil affından yararlanabileceği ve notlarının yükseltileceği yönünde iddialar yer alıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KREDİ BORÇLULARINA SİCİL AFFI GELECEK Mİ?

    Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması bulunmuyor.

    Sicil Affı Ne Anlama Geliyor?

    Kredi sicil affı, çeşitli sebeplerle borçlarını ödeyemeyen kişilerin kara listeye alınmaları sonucu yaşadıkları finansal zorlukları aşmalarına yardımcı olabilecek bir düzenlemedir. Kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerin isimleri kara listeye eklenir ve bankalar ya da finansal kuruluşlar bu kişilere kredi verme konusunda çekingen davranır. Sicil affı, bu kişilerin adlarının kara listeden silinmesi anlamına gelir. Böylece bu kişiler yeniden kredi alabilme şansı elde ederler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2022 Yılında Uygulanan Sicil Affı

    En son sicil affı düzenlemesi, 2022 yılında Torba Yasa kapsamında yürürlüğe girmişti. Yapılan düzenleme ile 10 milyondan fazla kişi ve şirket, borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyerek veya yapılandırarak Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtlarının silinmesini sağlamıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kredi Sicili Temizleme Yöntemleri

    Sicil affı dışında da, kredi sicilini temizlemek için bazı yollar mevcuttur. Borçların düzenli bir şekilde ödenmesi veya yapılandırılması, kredi sicilinin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayrıca, borçların taksitlendirilmesi ve ödeme alışkanlıklarının iyileştirilmesi de bankalar tarafından olumlu şekilde değerlendirilebilir. Ancak, sicil affı dışında bu yöntemlerin etkisi sınırlıdır ve zaman alıcı olabilir.

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