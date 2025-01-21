SİCİL AFFI ÇIKACAK MI 2025? Borcu olanlar için kredi sicil affı gelecek mi?

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Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde kredi puanı düşük olan kişilerin sicil affından yararlanabileceği ve notlarının yükseltileceği yönünde iddialar yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv) KREDİ BORÇLULARINA SİCİL AFFI GELECEK Mİ?



Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması bulunmuyor. Sicil Affı Ne Anlama Geliyor? Kredi sicil affı, çeşitli sebeplerle borçlarını ödeyemeyen kişilerin kara listeye alınmaları sonucu yaşadıkları finansal zorlukları aşmalarına yardımcı olabilecek bir düzenlemedir. Kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerin isimleri kara listeye eklenir ve bankalar ya da finansal kuruluşlar bu kişilere kredi verme konusunda çekingen davranır. Sicil affı, bu kişilerin adlarının kara listeden silinmesi anlamına gelir. Böylece bu kişiler yeniden kredi alabilme şansı elde ederler.