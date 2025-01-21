SİCİL AFFI ÇIKACAK MI 2025? Borcu olanlar için kredi sicil affı gelecek mi?

Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde kredi puanı düşük olan kişilerin sicil affından yararlanabileceği ve notlarının yükseltileceği yönünde iddialar yer alıyor.
Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde kredi puanı düşük olan kişilerin sicil affından yararlanabileceği ve notlarının yükseltileceği yönünde iddialar yer alıyor.
KREDİ BORÇLULARINA SİCİL AFFI GELECEK Mİ?
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması bulunmuyor.
Sicil Affı Ne Anlama Geliyor?
Kredi sicil affı, çeşitli sebeplerle borçlarını ödeyemeyen kişilerin kara listeye alınmaları sonucu yaşadıkları finansal zorlukları aşmalarına yardımcı olabilecek bir düzenlemedir. Kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerin isimleri kara listeye eklenir ve bankalar ya da finansal kuruluşlar bu kişilere kredi verme konusunda çekingen davranır. Sicil affı, bu kişilerin adlarının kara listeden silinmesi anlamına gelir. Böylece bu kişiler yeniden kredi alabilme şansı elde ederler.
2022 Yılında Uygulanan Sicil Affı
En son sicil affı düzenlemesi, 2022 yılında Torba Yasa kapsamında yürürlüğe girmişti. Yapılan düzenleme ile 10 milyondan fazla kişi ve şirket, borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyerek veya yapılandırarak Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtlarının silinmesini sağlamıştı.
Kredi Sicili Temizleme Yöntemleri
Sicil affı dışında da, kredi sicilini temizlemek için bazı yollar mevcuttur. Borçların düzenli bir şekilde ödenmesi veya yapılandırılması, kredi sicilinin düzeltilmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca, borçların taksitlendirilmesi ve ödeme alışkanlıklarının iyileştirilmesi de bankalar tarafından olumlu şekilde değerlendirilebilir. Ancak, sicil affı dışında bu yöntemlerin etkisi sınırlıdır ve zaman alıcı olabilir.