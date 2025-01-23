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Evlilik kredisi için 17 bin çift başvurdu

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'na 17 bin 192 çift başvurdu. Faizsiz 150 bin TL kredi desteği sağlayan fon, genç çiftlerin evlilik hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Evlilik kredisi için 17 bin çift başvurdu

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği 13 Ocak'tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvurdu. Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Fon, 13 Ocak itibariyle de tüm Türkiye'de başvuruya açıldı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Söz konusu desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'dan geldi. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin 18-29 yaş arasında olması gerekiyor.

    İŞTE ŞARTLARI
    Çiftlerin, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

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