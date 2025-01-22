PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı: "Güneş enerjisinde altın çağ yaşanacak"

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknolojisinde üretimde altın çağını yaşayacağını ve şirket olarak bu fırsatlardan maksimum fayda sağlayacaklarını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı: Güneş enerjisinde altın çağ yaşanacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağının yaşanacağını, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacaklarını söyledi.

    "FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ"
    YEKA projelerinde yüzde 90'a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını anımsatan Kulalı, "Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak" dedi. İhsan Kulalı, Suriye'nin ciddi bir tahribat altında olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: "Suriye'de elektrik iletim ve dağıtım hatları ile şebekelerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kalyon PV olarak Suriye'de güneş enerjisi sektörüne yönelik fırsatları değerlendireceğiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Bolu yangını açıklaması: Sorumlular hesap verecek