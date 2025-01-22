Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı: "Güneş enerjisinde altın çağ yaşanacak"

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağının yaşanacağını, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacaklarını söyledi.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ"

YEKA projelerinde yüzde 90'a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını anımsatan Kulalı, "Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak" dedi. İhsan Kulalı, Suriye'nin ciddi bir tahribat altında olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: "Suriye'de elektrik iletim ve dağıtım hatları ile şebekelerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kalyon PV olarak Suriye'de güneş enerjisi sektörüne yönelik fırsatları değerlendireceğiz."