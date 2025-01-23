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2024 yılında Türkiye'de en çok konut o ilçede satıldı!

Türkiye’de geçen yıl en fazla konut İstanbul’un Esenyurt ilçesinde satıldı. Esenyurt, 31 bin 263 adetlik konut satışıyla 67 ilimizi geride bıraktı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!

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    Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 2023'e göre yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.

    Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

    İstanbul, 239 bin 213'le konut satışında en yüksek paya sahip il olurken; burayı 134 bin 46'yla Ankara ve 80 bin 398'le İzmir takip etti. İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt, 31 bin 263'le en çok konutun satıldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

    ŞEHİRLERİ GEÇTİ
    Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı. Konut satış rakamlarında Esenyurt'u 22 bin 552 konutla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi izledi.

    Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

    EN AZ ALACAKAYA'DA
    Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı beşinci ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu. Elazığ Alacakaya ise geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı. Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.

    Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

    EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İLÇELER
    Esenyurt-İstanbul 31.263
    Şehitkamil-Gaziantep 22.552
    Çankaya-Ankara 21.671
    Kepez-Antalya 20.932
    Nilüfer-Bursa 20.528

    Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

    EN AZ KONUT SATIŞI YAPILAN İLÇELER
    Alacakaya-Elazığ 26
    Harmancık-Bursa 34
    Dodurga-Çorum 35
    Bayat-Afyonkarahisar 48
    Beşiri-Batman 49

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