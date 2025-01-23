2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 2023'e göre yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 2023'e göre yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.
İstanbul, 239 bin 213'le konut satışında en yüksek paya sahip il olurken; burayı 134 bin 46'yla Ankara ve 80 bin 398'le İzmir takip etti. İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt, 31 bin 263'le en çok konutun satıldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.
ŞEHİRLERİ GEÇTİ
Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı. Konut satış rakamlarında Esenyurt'u 22 bin 552 konutla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi izledi.
EN AZ ALACAKAYA'DA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı beşinci ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu. Elazığ Alacakaya ise geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı. Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.
EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İLÇELER
Esenyurt-İstanbul 31.263
Şehitkamil-Gaziantep 22.552
Çankaya-Ankara 21.671
Kepez-Antalya 20.932
Nilüfer-Bursa 20.528
EN AZ KONUT SATIŞI YAPILAN İLÇELER
Alacakaya-Elazığ 26
Harmancık-Bursa 34
Dodurga-Çorum 35
Bayat-Afyonkarahisar 48
Beşiri-Batman 49