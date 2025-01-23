2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!

Türkiye'de 2024 yılında en çok ev Esenyurt'ta satıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv))

EN AZ ALACAKAYA'DA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı beşinci ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu. Elazığ Alacakaya ise geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı. Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.