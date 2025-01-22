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İş arayana 10 bin 878 TL!

Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 2 bin 210 lira, bulanlara 8 bin 668 lira destek ödemesi yapılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
İş arayana 10 bin 878 TL!

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    Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması teşvik ediliyor. Bu kapsamda iş arama ve bulma destekleri veriliyor.

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    Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar bin 700 lira olarak uygulanıyordu. Yeni asgari ücretle 2 bin 210 liraya yükseldi.

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    Ayrıca sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Yeni asgari ücrete göre de bu tutar 6 bin 667 liradan 8 bin 668 liraya ulaştı.

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