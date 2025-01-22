İş arayana 10 bin 878 TL!

Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması teşvik ediliyor. Bu kapsamda iş arama ve bulma destekleri veriliyor.

MASRAFLAR İÇİN

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar bin 700 lira olarak uygulanıyordu. Yeni asgari ücretle 2 bin 210 liraya yükseldi.

YILDA BiR DEFA

Ayrıca sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Yeni asgari ücrete göre de bu tutar 6 bin 667 liradan 8 bin 668 liraya ulaştı.