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Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit

Ev sahibi olmak isteyenler için bankalar düşük faiz oranına sahip konut kredisi kampanyaları hazırlıyor. Uygun ödeme koşullarına sahip kredi seçenekleri ile ev kirası öder gibi kredi taksiti yatırmak avantajlı olabiliyor. Peki, güncel faiz oranları ile 2 milyon TL konut kredisi çekenlerin banka banka geri ödemesi ve taksit tutarı ne kadar oldu? İşte taze verilerle güncel ödeme tablosu.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:08
Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…

Ev sahibi olmayı düşünenler için bankalar düşük faiz oranlarıyla cazip konut kredisi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Bu kredilerle uygun ödeme koşulları ve esnek vadelerle ev kirası öder gibi taksit ödemek mümkün hale geliyor. Peki, güncel faiz oranlarıyla 2 milyon TL'lik bir konut kredisi çekenlerin, banka banka geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte Ocak 2025 faiz oranlarıyla 8 yıl (96 ay) vadeli geri ödeme tablosu.

Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…

Akbank

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
61.810,89 TL

Toplam Ödeme
5.959.605 TL

Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…

Garanti BBVA

Faiz Oranı
%2,91

Aylık Taksit
62.158,91 TL

Toplam Ödeme
6.004.110 TL

Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı
%3,00

Aylık Taksit
63.732,39 TL

Toplam Ödeme
6.145.009 TL

Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…

ING

Faiz Oranı
%3,29

Aylık Taksit
68.879,61 TL

Toplam Ödeme
6.639.202 TL