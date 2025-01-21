Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…

Ev sahibi olmayı düşünenler için bankalar düşük faiz oranlarıyla cazip konut kredisi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Bu kredilerle uygun ödeme koşulları ve esnek vadelerle ev kirası öder gibi taksit ödemek mümkün hale geliyor. Peki, güncel faiz oranlarıyla 2 milyon TL'lik bir konut kredisi çekenlerin, banka banka geri ödeme planı nasıl şekilleniyor? İşte Ocak 2025 faiz oranlarıyla 8 yıl (96 ay) vadeli geri ödeme tablosu.