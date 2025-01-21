Ev almak için 2 milyon TL çekenin geri ödemesi değişti! İlk ay ödeyeceği taksit…
Ev sahibi olmak isteyenler için bankalar düşük faiz oranına sahip konut kredisi kampanyaları hazırlıyor. Uygun ödeme koşullarına sahip kredi seçenekleri ile ev kirası öder gibi kredi taksiti yatırmak avantajlı olabiliyor. Peki, güncel faiz oranları ile 2 milyon TL konut kredisi çekenlerin banka banka geri ödemesi ve taksit tutarı ne kadar oldu? İşte taze verilerle güncel ödeme tablosu.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:08