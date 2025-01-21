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Trump coin ne kadar yükseldi? 21 Ocak 2025 Bitcoin'de son durum ne?

Donald Trump'ın kendi adını taşıyan kripto para birimi $TRUMP, piyasaya sürüldükten sonra büyük merak uyandırdı. Peki, Trump coin ne kadar yükseldi? 21 Ocak 2025 Bitcoin'de son durum ne? İşte güncel veriler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:43 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:58
Trump coin ne kadar yükseldi? 21 Ocak 2025 Bitcoin’de son durum ne?

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    Bitcoin, Trump'ın seçilmesinden bu yana tırmanışını sürdürüyor. Donald Trump'ın kendi adını taşıyan kripto para birimi $TRUMP ise piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra büyük merak uyandırdı. Peki, Trump coin ne kadar yükseldi? 21 Ocak 2025 Bitcoin'de son durum ne? İşte güncel veriler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Piyasa değeri yükselişe geçti

    Donald Trump'ın kendi adını taşıyan kripto para birimi $TRUMP, piyasaya sürüldükten sonra hızlı bir değer artışı yaşadı. Başlangıçta 0,18 dolardan işlem gören $TRUMP, kısa sürede %10.000'in üzerinde artışla 39 dolara ulaştı. Hızlı seyrine devam eden coin 74,59 dolarla zirve yaparak yaklaşık 11 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    First Lady Melania Trump'ın $MELANIA'yı piyasaya sürmesiyle kriptoda dengeler değişti

    Trump'ın adını taşıyan para biriminin başarısı ufak bir darbe aldı.Melania Trump'ın kendi kripto para birimi $MELANIA'yı piyasaya sürmesinin ardından $TRUMP'ın değeri %50'den fazla düşerek 30 dolara geriledi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Gün içi en yüksek değer 1,86 dolar

    20 Ocak itibarıyla $TRUMP'ın fiyatı 0,895739 dolar seviyesinde seyrediyor. Gün içi en yüksek değeri 1,86 dolar, en düşük değeri ise 0,895739 dolar olarak kaydedildi. Önceki kapanışa göre %0,49959 oranında bir düşüş yaşandı.

    (doviz.com)(doviz.com)

    21 Ocak (bugün) Trump coin ne kadar?

    Trump Coin 21 Aralık 2025 itibarıyla $36,14 seviyesinde işlem görüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    21 Ocak Bitcoin ne kadar oldu?

    Donald Trump'ın göreve başlaması öncesinde, Bitcoin 109.000 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak yemin töreninin ardından değer kaybederek 100.144 dolara kadar geriledi. Şu anda ise Bitcoin'in fiyatı 102.522 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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