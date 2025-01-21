Trump coin ne kadar yükseldi? 21 Ocak 2025 Bitcoin’de son durum ne?

20 Ocak itibarıyla $TRUMP'ın fiyatı 0,895739 dolar seviyesinde seyrediyor. Gün içi en yüksek değeri 1,86 dolar, en düşük değeri ise 0,895739 dolar olarak kaydedildi. Önceki kapanışa göre %0,49959 oranında bir düşüş yaşandı.

21 Ocak (bugün) Trump coin ne kadar?

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21 Ocak Bitcoin ne kadar oldu?

Donald Trump'ın göreve başlaması öncesinde, Bitcoin 109.000 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak yemin töreninin ardından değer kaybederek 100.144 dolara kadar geriledi. Şu anda ise Bitcoin'in fiyatı 102.522 dolar seviyesinde işlem görüyor.