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Doğal Gaz Tüketim Desteği 2025 | e-Devlet doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı?

2025 Ocak ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarıyla netleşti. 2022 yılında başlatılan Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği, bu yıl da hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Kış dönemi için yapılan başvurular doğrultusunda ödemeler belirlenen takvimle yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:02
Doğal Gaz Tüketim Desteği 2025 | e-Devlet doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı?

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının ilk doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı çerçevesinde bu yılın ilk ödemesinin 529 bin 162 hak sahibine yapılacağını belirtti. Toplamda 303,1 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirileceği açıklandı. Geçtiğimiz yıl ise 705 bin 315 kişiye 1,4 milyar lira ödeme yapılmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Doğalgaz Yardımı Ödemeleri Nasıl Alınır?

    Doğalgaz yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek desteğinden faydalanabilirler. Yardım tutarları, ilden ile değişkenlik gösterdiğinden, her hak sahibinin alacağı ödeme farklı olabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

    2025 Ocak ayı doğalgaz yardımı, aylık 188 lira ile 438 lira arasında değişen tutarlarda hesaplanmıştır. Yardım tutarları, hak sahibinin ikamet ettiği bölgenin doğal gaz tüketim miktarına göre belirleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kimler Yararlanabilir?

    Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

    Türk vatandaşı olmak

    Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek

    e-Devlet üzerinden başvuru yapmak

    İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunmak

    İkamet adresine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğalgaz faturasının olması

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) hak sahipliği kararı vermesi gerekmektedir.

    Başvuru Süreci ve Onay

    Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bakan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından titizlikle incelendiğini ve onay sonrası ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ödeme Süreci ve 2024 Yılına Yönelik İstatistikler

    Bakan Göktaş, 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplamda 1,4 milyar lira ödeme yapıldığını ve bu yıl için de ödemelerin düzenli bir şekilde sürdüğünü ifade etti. 2025 Ocak ayında başlatılan bu ödemeler, yardıma ihtiyaç duyan pek çok vatandaşa ulaşacak.

    Sonuç olarak, 2025 yılı için doğalgaz yardımları başlamış durumda ve başvurularını tamamlayan vatandaşlar PTT ödeme noktalarından desteklerini alabilirler.

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