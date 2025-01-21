Doğal Gaz Tüketim Desteği 2025 | e-Devlet doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı?

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bakan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından titizlikle incelendiğini ve onay sonrası ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

İkamet adresinde ön ödem eli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunmak

(Takvim Foto Arşiv)

Ödeme Süreci ve 2024 Yılına Yönelik İstatistikler

Bakan Göktaş, 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplamda 1,4 milyar lira ödeme yapıldığını ve bu yıl için de ödemelerin düzenli bir şekilde sürdüğünü ifade etti. 2025 Ocak ayında başlatılan bu ödemeler, yardıma ihtiyaç duyan pek çok vatandaşa ulaşacak.

Sonuç olarak, 2025 yılı için doğalgaz yardımları başlamış durumda ve başvurularını tamamlayan vatandaşlar PTT ödeme noktalarından desteklerini alabilirler.