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Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?

Emeklilere, dul ve yetimlere aylık ödemeleri başlarken; Ocak zammıyla 10 bin, 15 bin ve 20 bin lira sınırını aşanların yararlanabileceği promosyon tutarı yükseldi. Ayrıca promosyon tutarlarının yenilenen maaşlarla daha da yükselebileceği belirtildi. İsteyen emekliler güncelleme ile bu imkanları değerlendirebilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?

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    Emekliler yeni yıla yeni aylıklarla başlarken, artan gelirler daha yüksek promosyon yolunu da açtı. Ocak zammının yansıtılmasıyla 10 bin, 15 bin ve 20 bin lira sınırını aşan emekliler, dul ve yetimler için bir üst maaş dilimin promosyonundan yararlanma imkanı ortaya çıktı.

    Ayrıca artan maaşlar promosyon tutarlarının tüm emeklileri, dul ve yetimleri kapsayacak şekilde yükseltilmesi ihtimalini doğurdu.

    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)

    YENİ AYLIKLAR NASIL ETKİLEDİ?
    Yeni aylıkların emeklilere, dul ve yetimlere etkisi şöyle oldu:
    - Örneğin; Aralık ayında 9 bin 375 lira ölüm aylığı alan bir kişi, '10 bin liranın altı aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da mevcut kampanyalara göre en az 5 bin, en çok 14 bin lira promosyon anlamına geliyor.

    Ocak zammıyla bu kişinin ölüm aylığı 10 bin lirayı geçti. Şimdi mevcut kampanyalara göre '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen en az 8 bin, en çok 17 bin lira promosyondan yararlanma imkanı var.

    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)

    - Bir başka örneğe göre; Aralık'ta 13 bin lira aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de bu ay geliri yüzde 15.75 zamla 15 bin lirayı aştı. Bu emekli artık '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklara uygulanan banka promosyonundan yararlanabilecek. Bu da en az 10 bin lira, en çok da mevcut kampanyalara göre 19 bin lira olacak.

    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)

    - Örneğin, Aralık'ta aylık geliri 19 bin lira olan bir emekli '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyondan yararlanabiliyordu. Ocak zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçti. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 21 bin lira promosyon imkanı doğacak.

    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)

    TUTARLAR DAHA DA ARTABİLİR
    Ocak ayı itibariyle bankaların promosyon kampanyaları güncellenirken, maaş artışlarının etkisiyle tutarların daha da yükselmesi ihtimali ortaya çıktı. Promosyon tutarlarında önümüzdeki dönemde artış yapılabileceği belirtiliyor. Daha yüksek promosyon alma imkanı doğan emekliler, taahhütleri devam etse de güncelleme yapabiliyor. Şimdi güncelleme yapan, sonra tutarlar artarsa bundan da yararlanabiliyor. Yani fırsatlar değerlendirilebiliyor.

    ADIM ADIM YENİLEME
    Bankadan daha yüksek ödeme alabilecek emekliler, kendi bankasından ya da başka bankadan promosyonunu güncelleyebilecek. Güncelleme şöyle olacak:

    AYNI BANKADAN
    - Bankanıza giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurunuzu yapın.
    - Banka iade tutarını hesaplayacak.
    - Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.
    - Banka bu tutarı ya sizden iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alacağınız yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.

    BAŞKA BANKADAN
    - Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.
    - Ardından da banka değişikliği yapılmalı. Bu işlem e-Devlet'ten yapılabiliyor.
    - Yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.

    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)

    MAAŞA GÖRE ÖDEME ARALIĞI
    Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:
    - 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-14.000 TL promosyon
    - 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-17.000 TL promosyon
    - 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-19.000 TL promosyon
    - 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-21.000 TL promosyon

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