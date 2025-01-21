Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)
- Örneğin, Aralık'ta aylık geliri 19 bin lira olan bir emekli '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyondan yararlanabiliyordu. Ocak zammıyla bu emeklinin aylığı 20 bin lirayı geçti. Bu emekli en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 21 bin lira promosyon imkanı doğacak.
Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)
TUTARLAR DAHA DA ARTABİLİR
Ocak ayı itibariyle bankaların promosyon kampanyaları güncellenirken, maaş artışlarının etkisiyle tutarların daha da yükselmesi ihtimali ortaya çıktı. Promosyon tutarlarında önümüzdeki dönemde artış yapılabileceği belirtiliyor. Daha yüksek promosyon alma imkanı doğan emekliler, taahhütleri devam etse de güncelleme yapabiliyor. Şimdi güncelleme yapan, sonra tutarlar artarsa bundan da yararlanabiliyor. Yani fırsatlar değerlendirilebiliyor.
ADIM ADIM YENİLEME
Bankadan daha yüksek ödeme alabilecek emekliler, kendi bankasından ya da başka bankadan promosyonunu güncelleyebilecek. Güncelleme şöyle olacak:
AYNI BANKADAN
- Bankanıza giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurunuzu yapın.
- Banka iade tutarını hesaplayacak.
- Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.
- Banka bu tutarı ya sizden iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alacağınız yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.
BAŞKA BANKADAN
- Farklı bankaya geçilecekse öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.
- Ardından da banka değişikliği yapılmalı. Bu işlem e-Devlet'ten yapılabiliyor.
- Yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanıyor.
Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA)
MAAŞA GÖRE ÖDEME ARALIĞI
Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:
- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-14.000 TL promosyon
- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-17.000 TL promosyon
- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-19.000 TL promosyon
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-21.000 TL promosyon
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