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Emekliler yeni yıla yeni aylıklarla başlarken, artan gelirler daha yüksek promosyon yolunu da açtı. Ocak zammının yansıtılmasıyla 10 bin, 15 bin ve 20 bin lira sınırını aşan emekliler, dul ve yetimler için bir üst maaş dilimin promosyonundan yararlanma imkanı ortaya çıktı. Ayrıca artan maaşlar promosyon tutarlarının tüm emeklileri, dul ve yetimleri kapsayacak şekilde yükseltilmesi ihtimalini doğurdu.

Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı? (AA) YENİ AYLIKLAR NASIL ETKİLEDİ?

Yeni aylıkların emeklilere, dul ve yetimlere etkisi şöyle oldu:

- Örneğin; Aralık ayında 9 bin 375 lira ölüm aylığı alan bir kişi, '10 bin liranın altı aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da mevcut kampanyalara göre en az 5 bin, en çok 14 bin lira promosyon anlamına geliyor. Ocak zammıyla bu kişinin ölüm aylığı 10 bin lirayı geçti. Şimdi mevcut kampanyalara göre '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen en az 8 bin, en çok 17 bin lira promosyondan yararlanma imkanı var.