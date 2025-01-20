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6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?

Emeklilere maaş ödemeleri 17 Ocak itibarıyla başlarken, yeni taban aylık yasasının çıkmasıyla birlikte 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya fark ödemesi yapılacak. 2.5 milyon memur emeklisinin tamamına ise yüzde 11.54 zamla oluşan farklar yatırılacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?

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    Ocak zamları emeklilerin cebine girmeye başladı. SSK emeklilerine yüzde 15.75 zam ve 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden yeni aylıkları verilirken, Bağ- Kur emeklilerine bu hafta sonu ödemeler başlayacak. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından da SSK ve Bağ-Kur'luların 3.8 milyonuna fark ödemesi yapılacak. Bir fark ödemesi de memur emeklilerine yapılacak. İşte detayları...

    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)

    HANGİ SSK VE BAĞ-KUR'LULARA FARK ÖDENECEK?
    Yasa çıktıktan sonra yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklilere fark ödenecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969, 13 bin lira yatırılanlara bin 469, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

    Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yeni tutarların altında ödeme alan dul ve yetimlere fark ödemesi yatırılması söz konusu olacak.

    Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark olacak. Bu düzenlemeden 3 milyon 870 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.

    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)

    FARK NE ZAMAN ÖDENECEK?
    En düşük ödemeyi 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten teklifin yasalaşması, TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarına 28 Ocak'a kadar ara vermesi nedeniyle ay sonuna kaldı. Ödeme Şubat başında bekleniyor.

    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)

    HANGİ MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR FARK ALACAK?
    Tüm memur emeklilerine zam farkı olacak. Ocak ödeme dönemi itibarıyla aylıklar ve ek ödemeler yüzde 11.54 zamla yeniden hesaplandı. Buna göre oluşan zam farkı memur emeklilerine ödenecek.

    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)

    Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere bir aylık, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık- Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık, Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında fark verilecek. Yüzde 11.54 zam ile en düşük aylık 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya yükseldi. Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira zam farkı yatırılacak.

    Genel olarak memur emeklilerine zam farkı, artışın belli olduğu ay yatırılıyor. Bu nedenle bu ay bitmeden fark ödemesinin yapılması bekleniyor.

    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)

    İŞTE TABAN AYLIKLAR
    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
    - Mevcut taban aylık:     12.500 TL
    - Yeni taban aylık: 14.469 TL
    - Fark: 1.969 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 75)
    - Mevcut taban aylık:     9.375 TL
    - Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
    - Fark: 1.476,75 TL

    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)

    ÖLÜM AYLIĞI (% 50)
    - Mevcut taban aylık:     6.250 TL
    - Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
    - Fark: 984,50 TL

    ÖLÜM AYLIĞI (% 25)
    - Mevcut taban aylık:     3.125 TL
    - Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
    - Fark: 492,25 TL

    MEMUR EMEKLİLERİ
    - Mevcut en düşük aylık:     17.588,13 TL
    - Yeni en düşük aylık: 19.617,80 TL
    - Zam farkı: 2.029,67 TL

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