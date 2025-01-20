6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?

Ocak zamları emekli lerin cebine girmeye başladı. SSK emeklilerine yüzde 15.75 zam ve 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden yeni aylıkları verilirken, Bağ- Kur emeklilerine bu hafta sonu ödemeler başlayacak. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından da SSK ve Bağ-Kur 'luların 3.8 milyonuna fark ödemesi yapılacak. Bir fark ödemesi de memur emeklilerine yapılacak. İşte detayları...

6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak? (AA)



HANGİ SSK VE BAĞ-KUR'LULARA FARK ÖDENECEK?

Yasa çıktıktan sonra yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklilere fark ödenecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969, 13 bin lira yatırılanlara bin 469, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yeni tutarların altında ödeme alan dul ve yetimlere fark ödemesi yatırılması söz konusu olacak.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476 lira, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50 lira, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark olacak. Bu düzenlemeden 3 milyon 870 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.