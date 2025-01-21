Davos’ta 55. Dünya Ekonomik Forumu başladı!

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları, 'Akıl Çağında İşbirliği' temasıyla başladı. Zirveye 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere 3 bin katılımcı bekleniyor.

60 devlet başkanının katılacağı zirvede; ABD'nin yeni politikaları, küresel işbirliğindeki parçalanma, ticaret politikaları, yapay zeka ve teknolojik gelişmeler, temiz enerji dönüşümü ve merkez bankalarının para politikaları olmak üzere birçok konu 220 oturumda ele alınacak.