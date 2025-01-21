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Bakanlıktan fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma!

Bakanlık, bazı özel okulların ‘fahiş fiyat’ artışı yaptıklarını belirledi. Şikayetleri de dikkate alarak, inceleme ve soruşturma başlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Bakanlıktan fahiş fiyat artışı yapan özel okullara soruşturma!

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    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde 'fahiş fiyat' artışı yapan özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürütüldü.

    FİYATLAR İNCELENDİ
    Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.

    Bu özel okulların, 'etüt, kitapkırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti' ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirlendi. Bakanlık'a ulaşan şikayetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken, Ticaret Bakanlığı'nca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor.

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