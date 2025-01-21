Altın fiyatlarında tarihi zirve: Yeni haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları yeni haftaya rekor kırarak başladı. Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 2 bin 713 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın da 3 bin 106 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

3.000 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik tahminlerini duyurdu. Banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3 bin dolar seviyesine ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılmasını beklediğini açıkladı. Goldman Sachs, merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminini de revize etti. Daha önce aylık 38 ton olan tahminini 41 tona çıkardı.