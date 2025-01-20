Programın uygulanmasındaki kararlılık, enflasyonda başlayan düşüş süreci ve beklentilerdeki iyileşme piyasalarda önümüzdeki döneme ilişkin umutları artırıyor. Yerli yatırımcıların TL varlıklara geçişi devam ederken, yabancıların da Türkiye'ye ilgisi 2025'in ilk iki haftasında hız kesmedi.

Mevduatta TL'nin payındaki artış süreci korunurken, dövizden ve kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış eğilimi sürüyor. 2024'te yerel seçimlerin ardından hızlanan yabancı girişi, 2025'in ilk iki haftasında da devam etti. Merkez Bankası ile BDDK verilerine göre; yılın ilk iki haftasında swap girişi kanalıyla 3.6 milyar dolar, devlet iç borçlanma senedi ve hisse alımı ile 500 milyon dolar yabancı girişi gerçekleşti. Böyle iki haftadaki giriş 4.1 milyar dolara ulaştı.

Rota Türkiye: Borsa'ya iki haftada 4.1 milyar dolar yabancı girişi (Takvim Gazetesi)



23.2 MİLYAR $ BOZULDU

BDDK verilerine göre; 10 Ocak itibarıyla TL mevduat 12.2 trilyonu geçerken, KKM 1 trilyon 85 milyar liraya geriledi. 73 haftadır aralıksız düşen KKM hariç tutulduğunda TL mevduat 11 trilyon 165 milyar lira oldu.

Mevduatta TL'nin payı yüzde 56.23'ten 65'e çıkarken, dövizin payı yüzde 43.8'den 34.9'a geriledi. KKM'nin ise toplam mevduattaki payı yüzde 5.7'ye düştü. 29 Mart 2024'te 210.4 milyar dolar olan döviz mevduatının büyüklüğü, 10 Ocak 2025 itibarıyla 187.2 milyar dolara indi. Döviz hesaplarındaki çözülme 23.2 milyar dolara ulaştı. Döviz hesaplarında yılın ilk iki haftasındaki düşüş 1 milyar dolara ulaştı.

REZERVLER 12 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI...

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 10 Ocak haftasında 157.9 milyar dolardan 160.4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 67.8 milyar dolardan 70 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise 46.7 milyar dolardan 55 milyar dolara çıkarak Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yılın ilk iki haftasında TCMB'nin brüt rezervi 5.4 milyar dolar, net rezervi 6.4 milyar dolar, swap hariç net rezervi 11.2 milyar dolar arttı.



BORSAYA 1 HAFTADA 117 BİN YATIRIMCI GELDİ

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 10-17 Ocak haftasında 116 bin 884 kişi artarak 6 milyon 933 bine çıktı. Bir yandan faiz indirimleri ile mevduatın cazibesinin azalması, diğer yandan da dövizde reel artış beklenmemesi, borsada ibreyi yukarı çevirirken, endeksin 2025'te 14.500 puanı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.