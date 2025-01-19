Elektronik sigara mercek altında! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor

Bu doğrultuda, e-sigaranın internet ortamında satılması ve kargoya verilmesi de yasak kapsamında bulunuyor. Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar, serbest ticarete konu edilemiyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de benzer tedbirleri uyguluyor.

VDK tarafından bu kapsamda 20 milyar liradan fazla parasal işlem analize tabi tutuldu, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.

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"MÜCADELEYİ GENİŞLETİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız."