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Elektronik sigara mercek altında! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor

Vergi kaçakçılığı ile kararlı mücadelesine devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik sigaraları mercek altına aldı. Çalışmalar sonucunda 300 milyon lira tutarında kaçak elektronik sigara ticareti ortaya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız" dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 12:33 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 12:49
Elektronik sigara mercek altında! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yasa dışı olarak satışı yapılan elektronik sigarayla (e-sigara) mücadele amacıyla başlattığı çalışma sonucunda 300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti.

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    Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını ürün ve sektör bazlı olarak genişletiyor.

    Buna göre, VDK'nin Risk Analiz Merkezinde e-sigaraya ilişkin çalışma başlatıldı.

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    İlgili mevzuat uyarınca sigara gibi tütün ürünlerine dair tüm yasaklar, e-sigarayı da kapsıyor. Bu nedenle e-sigara için reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunulamıyor, bu ürün 18 yaşından küçüklere satılamıyor.

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    Bu doğrultuda, e-sigaranın internet ortamında satılması ve kargoya verilmesi de yasak kapsamında bulunuyor. Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar, serbest ticarete konu edilemiyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de benzer tedbirleri uyguluyor.

    VDK, söz konusu ürüne yönelik kayıt dışı gelir beklentisiyle hareket edenler için çalışma başlattı.

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    20 MİLYAR LİRAYI AŞAN İŞLEM ANALİZ EDİLDİ

    VDK tarafından bu kapsamda 20 milyar liradan fazla parasal işlem analize tabi tutuldu, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.

    Yürütülen takip sonucunda tespit edilen mükellefler doğrudan vergi incelemesine alındı.

    Çalışmalar sonucunda 300 milyon lira tutarında kaçak elektronik sigara ticareti ortaya çıkarıldı.

    Söz konusu süreçte kolluk birimleriyle işbirliği de yapılırken, elde edilen sonuçlar söz konusu birimlere iletildi.

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    "MÜCADELEYİ GENİŞLETİYORUZ"

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız."

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