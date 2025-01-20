2025 kira yardımı tutarları: Hangi ilde ne kadar destek veriliyor?

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Yapılan açıklamalara göre, 2025 yılında kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenileyen vatandaşlara sağlanan kira desteği tutarlarında önemli artışlar gerçekleşti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde kira yardımları ne kadar oldu? Destek süresi ve başvuru şartları neler?