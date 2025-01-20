2025 kira yardımı tutarları: Hangi ilde ne kadar destek veriliyor?

Yapılan açıklamalara göre, 2025 yılında kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenileyen vatandaşlara sağlanan kira desteği tutarlarında önemli artışlar gerçekleşti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde kira yardımları ne kadar oldu? Destek süresi ve başvuru şartları neler?
Fotoğraflar: AA
2025 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurusuna göre, illere göre değişiklik göstermekle birlikte kira yardımları 2025 itibarıyla şu şekilde güncellendi:
🔴 İstanbul: 5.500 TL'den 8.000 TL'ye yükseltildi.
🔴 Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya: 4.500 TL'den 6.500 TL'ye çıkarıldı.
🔴 Diğer Büyükşehirler: 3.750 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildi.
🔴 Diğer İller: 3.000 TL'den 4.500 TL'ye çıkarıldı.
KİRA DESTEĞİ SÜRESİ NE KADAR?
Kira yardımları, yapılan dönüşümün türüne göre değişiklik göstermektedir:
Riskli Yapılar: En fazla 18 ay.
Riskli ve Rezerv Yapı Alanları: En fazla 48 ay.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Kira desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların şu şartları sağlaması gerekmektedir:
- Riskli Yapının Yıkılması: Desteğin başlatılabilmesi için yapının yıkımı gerçekleşmiş olmalıdır.
- Başvuru Süresi: Yıkımdan sonraki 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekmektedir.
- Ekstra Kampanyalar: "Yarısı Bizden" gibi kampanyalardan faydalanan kişiler de aynı anda kira desteği alabilirler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
🔴Riskli yapı tespit raporu.
🔴Kimlik belgesi ve başvuru formu.
🔴İkamet belgesi.
Kentsel dönüşüm projelerine ayrılan bütçenin 2025 yılında üç kat artırılacağı bilgisi, ev sahiplerine sağlanan desteklerin daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle büyükşehirlerde kira yardımı miktarlarının artırılması, vatandaşların dönüşüm sürecindeki yükünü hafifletmeyi hedefliyor.