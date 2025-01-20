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İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile 82 bin kişiye istihdam fırsatı!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenlerin 82 bin 544 iş arayanla iletişime geçtiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile 82 bin kişiye istihdam fırsatı!

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    Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül'de hayata geçirilen İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nden işverenlerin yaptıkları aramalar sonucu, iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildiğini bildirdi.

    Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Aday Havuz Sistemi ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına kolay erişebilmelerini sağlıyor, işverenlerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli adaylara hızlıca ulaşabilmelerine imkan sunuyoruz. Sistem sayesinde 6 bin 952 farklı işveren, 23 bin 911 arama gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucunda 82 bin 544 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi."

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