Yılın ilk doğalgaz desteği ödemeleri başladı! Kimler yararlanabilir?

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği nden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

Bu yardım programından kimler faydalanabilir? Doğal Gaz Tüketim Desteği Programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin; -Türk vatandaşı olması, -e-Devlet ""Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti"" sekmesini kullanılarak destek programına başvuruda bulunması, -Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, -İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, -Ödenecek doğal gaz faturasının mesken abone grubuna ait olması, -Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekmektedir.

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Ödeme zamanı ve ödeme miktarı nedir?

Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara program kapsamında yıl içinde Ekim-Mayıs ayları dahil olmak üzere 8 ay için destek verilmektedir. Ödemeler yılın tek aylarında hazırlanmakta olup bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak belirlenen aylık 188 TL-438 TL arasında değişen tutarlarda 2 ayda bir ödeme yapılmaktadır.

Bu yardım programından ne kadar süre ile yararlanabilirim?

Hak sahipleri destek programına ilişkin yararlanma kriterlerini sağladığı müddetçe faydalanabilmektedir.