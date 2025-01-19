Yılın ilk doğalgaz desteği ödemeleri başladı! Kimler yararlanabilir?

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulandığını anımsattı.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulandığını anımsattı.
Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini aktaran Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını kaydetti.
Göktaş, Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacağız. Öte yandan 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.
İşte doğal gaz ödemesi desteği hakkında merak edilenler:
Bu yardım programından kimler faydalanabilir?
Doğal Gaz Tüketim Desteği Programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;
-Türk vatandaşı olması,
-e-Devlet ""Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti"" sekmesini kullanılarak destek programına başvuruda bulunması,
-Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
-İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
-Ödenecek doğal gaz faturasının mesken abone grubuna ait olması,
-Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi
kriterlerini birlikte sağlaması gerekmektedir.
Ödeme zamanı ve ödeme miktarı nedir?
Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara program kapsamında yıl içinde Ekim-Mayıs ayları dahil olmak üzere 8 ay için destek verilmektedir. Ödemeler yılın tek aylarında hazırlanmakta olup bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak belirlenen aylık 188 TL-438 TL arasında değişen tutarlarda 2 ayda bir ödeme yapılmaktadır.
Bu yardım programından ne kadar süre ile yararlanabilirim?
Hak sahipleri destek programına ilişkin yararlanma kriterlerini sağladığı müddetçe faydalanabilmektedir.
Destek Programı ödemesini nasıl kullanabilirim?
Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar destek ödemelerini geçerli bir kimlik belgesi ve ikamet edilen haneye ait doğal gaz faturası ile birlikte PTT Şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden "Doğal Gaz Yardımı İle Fatura Ödeme" yoluyla kullanabileceklerdir. Yardımlar nakdi olmayıp, kişilerin doğal gaz fatura bedellerinin ödenmesinde kullanılabilmektedir.
Kiracıyım, Doğal Gaz Tüketim Destek Programından faydalanabilir miyim?
Doğal Gaz Tüketim Destek Programından faydalanmak için ikamet edilen haneye ait mesken türü doğal gaz abonelik numarasının bulunması gerekmekte olup kiracılar da ikamet ettikleri haneye ait doğal gaz abonelik numaralarını e-Devlet başvuru esnasında doğru bir şekilde beyan ettikleri ve SYD Vakfınca yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunulduğu takdirde yardımdan faydalanabilmektedir.