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529 bin kişiye doğal gaz desteği hesapta! Ne kadar verilecek? Kimler yararlanabilecek?

Bu yılın ilk doğal gaz desteğinin ödemelerinin başladığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "529 bin 162 kişiye toplam 301.3 milyon lira veriyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
529 bin kişiye doğal gaz desteği hesapta! Ne kadar verilecek? Kimler yararlanabilecek?

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı'nda yeni yılın ilk ödemesinin başladığını, bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303.1 milyon lira ödeme yapacaklarını söyledi.

    BAŞVURU E-DEVLET'TEN
    Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini aktaran Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca (SYDV) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını kaydetti.

    Göktaş, Doğalgaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 ile 438 lira arasında olduğunu, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını belirterek, şöyle konuştu: "Yeni yılın ilk ödemeleri başladı. Bu kapsamda 529 bin 162 hak sahibine toplam 303.1 milyon lira ödeme yapacağız. 2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1.4 milyar lira ödeme yaptık. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını, PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."

    KİMLER YARARLANABİLİYOR?
    Bu destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklerine ilişkin doğal gaz faturasının olması, kişi hakkında ilgili SYDV'nin hak sahipliği kararı vermesi gerekiyor.

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