Yeni düzenleme ile süre bir yıl uzatıldı: GSS borçlularına sağlık hizmeti!

Genel Sağlık Sigortası (GSS), primi borçlularının yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı böylece yürürlüğe girmiş oldu.

Genel Sağlık Sigortası borçlularının Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024'den 31 Aralık 2025'e uzatıldı. 2014 yılı öncesindeki Genel Sağlık Sigortası borçları da tamamen silinmişti.