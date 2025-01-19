SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracı satılıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracını satışa sunarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle “www.eihale.gov.tr” üzerinden yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracı satılıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

    Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www. eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor. Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de 15 aydır süren soykırıma ateşkes freni! Dünyanın gözü o saatte: İlk 42 günlük aşamada ne olacak?
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
    Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı
    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    Serdar Topraktepe’den 1 puanla veda! Beşiktaş Samsunspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!