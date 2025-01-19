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Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi

Milyonlarca emekli yeni aylıklarını alırken bu yıl iki tarihte ikramiye ödenecek. İkramiyelerin artırılması da gündemde. Peki kaç lira olacak? İşte zamlı ikramiye hesabı ve ödeme takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi

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    Milyonlarca emekli için 2025 yılı ödeme takvimi de netleşmeye başladı.

    Emekliler bu ay enflasyon artışı yapılmış yeni aylıklarını alırken Nisan ve Haziran ayında ikramiye ödenecek, Temmuz ayında da yeni bir artış yapılacak. Bu arada emeklilerin banka promosyonları da artan aylıklarla birlikte yükseldi.

    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA)Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA)

    Bu yılın ilk ikramiyesi de Ramazan bayramı öncesinde Mart ayında emeklilere ödenecek. İlk ikramiye ödeme tarihinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

    İkinci ikramiye ise Kurban bayramı öncesinde 2-5 Haziran tarihleri arasında olacak. İkramiye geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak toplamda 6 bin lira ödenmişti. Bu yıl rakamın tekrar yükseltilmesi bekleniyor.

    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA)Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA)

    Enflasyon oranında artış yapılması durumunda ikramiyenin 3.500-4000 TL aralığına yükselmesi bekleniyor. Ancak enflasyon oranı dışında bir artış yapılması da söz konusu olabilir.

    O zaman ikramiyelerin 5 bin liraya çıkması, toplamda da 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek.

    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA)Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA)

    ÖDEME TAKVİMİ

    - 30 MART-1 NİSAN: Ramazan Bayramı


    - 24-28 MART: İlk bayram ikramiyesi


    - 6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı


    - 2-5 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyesi

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