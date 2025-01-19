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Milyonlarca emekli için 2025 yılı ödeme takvimi de netleşmeye başladı.



Emekliler bu ay enflasyon artışı yapılmış yeni aylıklarını alırken Nisan ve Haziran ayında ikramiye ödenecek, Temmuz ayında da yeni bir artış yapılacak. Bu arada emeklilerin banka promosyonları da artan aylıklarla birlikte yükseldi.

Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi (AA) Bu yılın ilk ikramiyesi de Ramazan bayramı öncesinde Mart ayında emeklilere ödenecek. İlk ikramiye ödeme tarihinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.



İkinci ikramiye ise Kurban bayramı öncesinde 2-5 Haziran tarihleri arasında olacak. İkramiye geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak toplamda 6 bin lira ödenmişti. Bu yıl rakamın tekrar yükseltilmesi bekleniyor.