Bilgiçler Yapı, "Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali" projesine katkı sağladı

Bilgiçler Yapı, İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan ve bin hayırsever iş insanının desteğiyle gerçekleştirilen "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesine katkı sağladı.

Proje, hayırseverlerin eğitime yönelik yatırımlar yapmasını hedefliyor. Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da yapılacak 32 derslikli ilkokul projesine katkıda bulunacak. Bilgiçler Yapı Başkanı Kamil Bilgiç, 3 kuşaktır ticaretle uğraşan bir aile olarak, eğitimin gücüne ve toplumsal kalkınmadaki önemine büyük inanç duyduklarını belirtti.