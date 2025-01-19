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Altın kotasının ardından mücevher ithalatı 4'e katlandı!

Merkez Bankası, altın analizi yaptı. Altına kota gelince mücevher talebi patladı. İthalat 4’e katlandı.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Altın kotasının ardından mücevher ithalatı 4’e katlandı!

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    Cari açığa karşı getirilen altın kotası, işlenmemiş altın ithalatını azaltırken, mücevher ithalatı ise patladı. Merkez Bankası yetkililerinin tespitlerine göre, kota uygulaması nedeniyle işlenmemiş altın ithalatı yarı yarıya azalarak 17 milyar doların altına inerken, mücevher ithalatı, 4 kat artarak 6,4 milyar doları aştı.

    Merkez Bankası'nın blog sayfasında yayımlanan yazıda, altın ithalatındaki artışın cari denge üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla 2023 yılında işlenmemiş altın ithalatına kota uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan kota uygulaması ile işlenmemiş altın ithalatı hızlı bir şekilde geriledi. Ağustos 2023'te 34 milyar dolar olan işlenmemiş altın ithalatı, 2024 yılı kasım ayı itibarıyla yarı yarıya azalarak 17 milyar doların altına kadar geriledi" denildi.

    4 KAT ARTIŞ OLDU
    Tüketim malları içinde sınıflandırılan mücevherat ithalatında kota sonrası ızlı bir artışın dikkat çektiği vurgulanan yazıda, "12 aylık mücevherat ithalatı, kota uygulamasının başladığı 2023 yılı ağustos ayında 1,6 milyar dolar civarındayken, geçen yılın kasım ayı itibarıyla yaklaşık 4 kat artarak 6,4 milyar doları aştı. İşlenmemiş altın ve mücevherat ithalatının toplamı ise, aynı dönemde 35,5 milyar dolardan 23 milyar dolar seviyesine geriledi" ifadesi kullanıldı.

    YATIRIMCININ KAZANÇ HAFTASI
    Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,20 değer kazanarak 21 bin liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 35,5700 lira oldu.

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