Yeni evlenecek çiftlere faizsiz krediye büyük ilgi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek çiftlere sağladığı 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira krediye ilgi büyük. 5 günde 10 binden fazla kişi faizsiz kredi almak için başvuru gerçekleştirdi.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanan krediye başvurmak isteyen çiftlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Verilecek olan 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen genç çiftler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.