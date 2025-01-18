Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt zamlarını tetikliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 81 dolara kadar yükselmesiyle akaryakıta zam üstüne zam geliyor.

7 Ocak'ta benzine 1 lira 27 kuruş, 8 Ocak'ta motorine 98 kuruş, 16 Ocak'ta ise motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Şimdi de benzinin fiyatı artıyor. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 91 kuruş arttı.

Zammın ardından benzinin litresi büyükşehirlerde 46-47 lira seviyesine çıkacak. Batman, Ağrı, Diyarbakır, Hakkari gibi doğu şehirlerinde ise rakam 48 liraya yükselecek.