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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı!

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e düştü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı!

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    Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi. Geçen ay yüzde 4 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı.

    Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,2299'dan 43,0265'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 43,2299'dan 43,8140'a çıktı.

    TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 45 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 40,91'e düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,88'den yüzde 29,14'e indi.

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