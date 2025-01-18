Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak? (AA)



NET AYLIK: Bu bölümdeki rakam sizin enflasyon artışı ile birlikte ek ödemeli aylığınızı gösteriyor. Bu rakam aylık ödeme gününüzde hesabınıza yatırılacak.



AYLIK TUTARI: Buradaki rakam sizin kök aylığınızı gösteriyor. Bu rakam maaş artışlarında kullanılıyor. Temmuz ayında enflasyon artışı bu rakam üzerinden yapılacak.

EK ÖDEME: buradaki rakam sizin kök aylığınızın yüzde 4'ünü gösteriyor. Bu rakam her ay size aylığınızla birlikte ödenecek.

SEYYANEN DESTEK: Burada bir rakam görünüyorsa sizin aylığınız taban aylığın altında kalmış demektir. Bu durumda hazineden size seyyanen yapılan ödemeyi burada göreceksiniz. Hesabınıza bu rakamla birlikte taban aylık yatırılacak.

KESİNTİLER: Eğer varsa hastane eczane gibi kesintiler burada görülecek.