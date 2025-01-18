Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak? (AA)
NET AYLIK: Bu bölümdeki rakam sizin enflasyon artışı ile birlikte ek ödemeli aylığınızı gösteriyor. Bu rakam aylık ödeme gününüzde hesabınıza yatırılacak.
AYLIK TUTARI: Buradaki rakam sizin kök aylığınızı gösteriyor. Bu rakam maaş artışlarında kullanılıyor. Temmuz ayında enflasyon artışı bu rakam üzerinden yapılacak.
EK ÖDEME: buradaki rakam sizin kök aylığınızın yüzde 4'ünü gösteriyor. Bu rakam her ay size aylığınızla birlikte ödenecek.
SEYYANEN DESTEK: Burada bir rakam görünüyorsa sizin aylığınız taban aylığın altında kalmış demektir. Bu durumda hazineden size seyyanen yapılan ödemeyi burada göreceksiniz. Hesabınıza bu rakamla birlikte taban aylık yatırılacak.
KESİNTİLER: Eğer varsa hastane eczane gibi kesintiler burada görülecek.
Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak? (AA)
TABAN MAAŞ FARKI OLACAK MI?
E-devlet sistemindeki rakamlar henüz yeni taban maaş üzerinden yapılmadı. Taban maaş ile ilgili taslak TBMM'de komisyonda kabul edildi. Ancak genel kurul ve resmi gazete aşamaları tamamlanmadı.
Tasarı yasalaştıktan sonra emeklilere farklar da ödenecek. Şu an taslakta bulunan taban maaş yüzde 15.75 artışla 14.469 TL olarak görülüyor. Bu rakam eğer yasalaşma sürecinde değişmez ise altında kalan tüm aylıklara fark oluşacak. Bu farklar yasa maaş gününe yetişmez ise daha sonra emeklilerin hesabına yatırılacak. İşte emeklilerin alacakları fraklar şu şekilde olacak:
Emeklini yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak? (Takvim Gazetesi)
FARKLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?
Eğer yüzde 15.75 oranındaki artıştan sonra emekli aylığı 14.469 TL'nin altında kalırsa aradaki fark hesaba yatırılacak. Bu farklar yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra emeklilere ödenecek. Farkların Ocak sonunda ya da Şubat ayı başında tüm emeklilere ödenmiş olması bekleniyor.
ÖRNEK HESAP
Net maaş : 11.000 TL
Enflasyon artışı (% 15.75): 12.733 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 510 TL
Yeni gelir: 13.243 TL
Seyyanen destek: 1.226 TL
Bankaya yatacak: 14.469 TL
DUL YETİMLER NASIL ALACAK?
Dul ve yetim maaşı olarak adlandırılan ölüm aylığı alanlar da vefat eden sigortalının kurumuna göre artırılmış maaşlarını almaya başlayacaklar. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kurlu ise artış oranı yüzde 15.75, eğer vefat eden sigortalı Emekli Sandığı mensubu ise yüzde 11.54 olacak. Dul ve yetim maaşlarında taban aylık uygulaması ise hisse oranında yapılıyor. Buna göre de yeni taban aylıklar şu şekilde belirlendi:
Emeklini yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak? (Takvim Gazetesi)
MEMUR EMEKLİLERİ NASIL ALACAK?
Memur emeklileri maaşlarını Ocak ayı başında zamsız olarak aldılar. Bu emeklilere zam farkları yani yüzde 11.54 artırılmış farklar Ocak ayının son haftasında ayrıca ödenecek. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde zamlı olarak aldılar. Memurlara ayrıca 14 günlük farklar da ödendi.