PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yarıyıl tatilinde otel dolulukları zirveye ulaştı! Karla iç içe tatilin fiyatı 15 bin liraya çıktı

Yarıyıl tatilinde otel dolulukları kayak merkezlerinde yüzde 100’e yaklaşırken, termallerde yüzde 90’a, Ege ve Akdeniz’de yüzde 80’e ulaştı. Karla iç içe tatilin faturası da dudak uçuklattı; gecelik kişi başı başlangıç fiyatı 15 bin liraya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Yarıyıl tatilinde otel dolulukları zirveye ulaştı! Karla iç içe tatilin fiyatı 15 bin liraya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün karnelerin verilmesiyle başlayacak yarıyıl tatili, turizmi de hareketlendirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sömestir rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını, bunun önemli bir artış olduğunu söyledi.

    Bu dönemde kış turizmi merkezlerindeki otellerin revaçta olduğunu belirten İşler, kar sevmeyenlerin ise termal oteller ile sahil bölgelerini tercih ettiğini dile getirdi. Ailelerin kar tatili için Uludağ, Palandöken, Erciyes'e ilgi gösterdiğini, termal tatil için ise Afyonkarahisar ve Pamukkale'yi tercih ettiğini aktaran İşler, şöyle devam etti:

    KIYI OTELLERİ DAHA UCUZ
    "Kar ve termalin dışındaki bir alternatif olan Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki otellerde etkinlikler, aktiviteler, oyunlar ve aileler için eğlenceli etkinlikler yapılmakta. Bu bölgelerde havanın güzel olmasından dolayı doğa yürüyüşlerinin öne çıktığı aktiviteler görüyoruz. Bu Türkiye turizminin çeşitliliğini gösteriyor. Sömestirde doluluk oranı kar otellerinde yüzde 100'e yaklaşmış, termaller otellerde yüzde 90'larda, Ege ve Akdeniz'deki otellerde ise yüzde 70-80 bandında bulunuyor."

    Fiyatlara ilişkin de bilgi veren TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler, "Kıyı otellerde gecelik kişi başı fiyatları 2-3 bin liradan başlayarak, yukarı doğru gidiyor. Kar otelleri ise 15 bin liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    Casper
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
    CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!
    Bitmeyen stoper sancısı! Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bir türlü bulamadı
    Başkan Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! Tel Aviv basını duyurdu: Hükümet toplanacak
    Arktik’teki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?
    Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!
    21 yıl sonra bir ilk! Külliye’de yöresel kabul
    Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var?
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler