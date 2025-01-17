Yarıyıl tatilinde otel dolulukları zirveye ulaştı! Karla iç içe tatilin fiyatı 15 bin liraya çıktı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün karnelerin verilmesiyle başlayacak yarıyıl tatili, turizmi de hareketlendirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sömestir rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını, bunun önemli bir artış olduğunu söyledi.

Bu dönemde kış turizmi merkezlerindeki otellerin revaçta olduğunu belirten İşler, kar sevmeyenlerin ise termal oteller ile sahil bölgelerini tercih ettiğini dile getirdi. Ailelerin kar tatili için Uludağ, Palandöken, Erciyes'e ilgi gösterdiğini, termal tatil için ise Afyonkarahisar ve Pamukkale'yi tercih ettiğini aktaran İşler, şöyle devam etti:

KIYI OTELLERİ DAHA UCUZ

"Kar ve termalin dışındaki bir alternatif olan Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki otellerde etkinlikler, aktiviteler, oyunlar ve aileler için eğlenceli etkinlikler yapılmakta. Bu bölgelerde havanın güzel olmasından dolayı doğa yürüyüşlerinin öne çıktığı aktiviteler görüyoruz. Bu Türkiye turizminin çeşitliliğini gösteriyor. Sömestirde doluluk oranı kar otellerinde yüzde 100'e yaklaşmış, termaller otellerde yüzde 90'larda, Ege ve Akdeniz'deki otellerde ise yüzde 70-80 bandında bulunuyor."

Fiyatlara ilişkin de bilgi veren TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler, "Kıyı otellerde gecelik kişi başı fiyatları 2-3 bin liradan başlayarak, yukarı doğru gidiyor. Kar otelleri ise 15 bin liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.