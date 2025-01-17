Kalyon PV’den ABD uydularına Türk hücresi!

Konya Karapınar'da kurulu olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerji santrali ile uzaydan görülebilen bir Türk yapısına imza atan Kalyon Enerji, bu kez de uzaydaki uydular için hücre üreterek ihraç etmeye başladı.

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Ürettiğimiz yerli güneş hücreleri, ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor" dedi.

Kalyon PV'nin hedeflerini anlatmak üzere Ankara'daki entegre fabrikalarında basın buluşması düzenleyen Kulalı, "Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında 'uzay hücreleri' olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD'ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması gurur kaynağıdır" diye konuştu.

YÜZDE 90 YERLİLİK

Entegre üretim tesisi sayesinde hammadde dışında güneş panelinin tüm üretim süreçlerini tek çatı altında yapabilen Kalyon PV'nin güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğunu anlatan Kulalı, "2025'te yerlileştirme çalışmalarımız daha da yoğun şekilde sürecek. Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan camların da Türkiye'de üretilmesi en büyük hedeflerimizden" dedi.