Çiftçinin kazancı artacak: Hububatta hedef büyüdü!

Antalya'da Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024'te 39 milyon ton tahıl ürettik, un ihracatında dünya 1'incisi, makarna ihracatında ise 2'ncisiyiz. 2025'te hububat üretimimizi yüzde 13 artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 23,9 milyon hektar tarım alanının yüzde 48'inde hububat üretimi yapıldığını belirterek, 2024 yılında 39 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin dünya hububat üretimindeki sıralamasına dikkat çeken Yumaklı, "Arpada dünyada 5'inci, buğdayda 9'uncu, mısırda 16'ncı ve çeltikte 43'üncü sıradayız" dedi. Yumaklı ayrıca, Ar-Ge ve sulama yatırımları sayesinde üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

İHRACATTA LİDERİZ

Türkiye'nin güçlü tarım sanayisi sayesinde, yalnızca kendi üretimini değil, komşu bölgelerin tarımsal ürünlerini de işleyerek dünya pazarlarına ulaştırdığına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakan Yumaklı, Türkiye'nin un ihracatında dünyada 1'inci, makarna ihracatında ise 2'nci sırada olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, 2023 yılında 31 milyar dolar olan gıda ürünleri ihracatının, 2024 yılında 32 milyar doları aşmasının beklendiğini açıkladı. Hububat depolama kapasitesine de değinen Bakan Yumaklı, lisanslı depoculukta 12,2 milyon ton kapasiteye ulaşıldığını belirtti. Bu sistem sayesinde depolama kaynaklı kayıpların yüzde 10-30 oranında azaldığını ve yıllık yaklaşık 23 milyar liralık ürün israfının önlendiğini ifade etti.

Yumaklı, ayrıca üreticilere sunulan sıfır faizli işletme kredileri ve analiz ücreti destekleriyle sektörün finansal açıdan güçlendirildiğini kaydetti. Bakan Yumaklı, tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek için yeni destekleme modelleri ve gelir koruma sigortalarıyla üreticilere daha fazla destek sağlanacağını belirtti.

Yumaklı, 2025 yılında TARSİM kapsamının genişletilmesi ve prim indirimi gibi yeni adımların atılacağını duyurdu ve tarımsal üretim planlamasıyla hububat ürünlerinde yüzde 13'lük bir üretim artışı hedeflediklerini söyledi.



BÖLGESEL TARIM MERKEZİ OLACAĞIZ

Türkiye'nin jeopolitik avantajlarını sektör lehine çevirmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç edildiğini ve Türkiye'nin bölgesel bir tarım merkezi haline geldiğini vurguladı. Kongreye, LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Genç, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.