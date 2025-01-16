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Yağ fiyatlarına büyük indirim; En ucuz hangi markette satılıyor?

Mutfakların vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağı fiyatlarında dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Bu popüler ürünün fiyatları, büyük marketlerin rekabet ortamında sunduğu avantajlı kampanyalarla önemli bir şekilde yenilendi. Tüketiciler, bu değişikliklerle birlikte, fiyat karşılaştırması yaparak en uygun ürünü seçme fırsatı buluyor.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 08:36
Yağ fiyatlarına büyük indirim; En ucuz hangi markette satılıyor?

İÇİNDEKİLER

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    Marketlerde Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncellendi

    Carrefour, A101, Migros ve ŞOK gibi zincir marketler, ayçiçek yağı fiyatlarında yeni bir döneme girdi. Farklı markalara ait ürünlerde yapılan fiyat güncellemeleri, tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

    ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

    Bu durum, tüketicilerin hem kalite hem de fiyat ölçütlerini dikkate alarak daha bilinçli kararlar vermesini sağlıyor. Özellikle son dönemde, büyük marketler arasındaki rekabet, fiyatlarda ciddi bir düşüşe neden oldu.

    ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

    İndirim Kampanyaları

    Rekabetin artmasıyla birlikte Carrefour ve A101 gibi zincir marketler, tüketiciler için umut ışĿığı niteliğinde kampanyalar düzenliyor. Bu indirim kampanyaları, tüketicilerin daha ekonomik şartlarda alışveriş yapmasına olanak tanırken, aile bütçelerine de olumlu bir katkı sağlıyor. Carrefour'daki Kırlangıç markalı yağın fiyatı ve A101'deki Yudum Ziyafet gibi ürünlerin indirimli fiyatları, tüketicilerin dikkatini çekiyor.

    ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

    Ocak Ayı 2025: Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

    Ocak 2025 itibariyle büyük marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

    Kırlangıç 1 Litre: Carrefour'da 26,45 TL

    Yudum Ziyafet 1 Litre: A101'de 39,50 TL

    ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

    Orkide 1 Litre: Carrefour'da 39,95 TL

    Yudum 1 Litre: A101'de 49,95 TL

    Vera 1 Litre: A101'de 51,00 TL

    ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

    Tarım Kredi 1 Litre: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 57,50 TL

    Komili 1 Litre: Carrefour'da 71,90 TL

    Migros 1 Litre: Migros marketlerinde 73,50 TL

    Evin 1 Litre: Şok marketlerinde 73,50 TL

    NOT: Bu haber, Carrefour, A101, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel fiyat bilgileri ile yapılmıştır.

    Kaynaklar

    A101 Aktüel Ürünler

    Migros Kampanyaları

    Tarım Kredi Market

    ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

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