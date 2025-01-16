Yağ fiyatlarına büyük indirim; En ucuz hangi markette satılıyor?

Ocak Ayı 2025: Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları
Ocak 2025 itibariyle büyük marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:
Kırlangıç 1 Litre: Carrefour'da 26,45 TL
Yudum Ziyafet 1 Litre: A101'de 39,50 TL
Orkide 1 Litre: Carrefour'da 39,95 TL
Yudum 1 Litre: A101'de 49,95 TL
Vera 1 Litre: A101'de 51,00 TL
Tarım Kredi 1 Litre: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 57,50 TL
Komili 1 Litre: Carrefour'da 71,90 TL
Migros 1 Litre: Migros marketlerinde 73,50 TL
Evin 1 Litre: Şok marketlerinde 73,50 TL
NOT: Bu haber, Carrefour, A101, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel fiyat bilgileri ile yapılmıştır.
Kaynaklar
A101 Aktüel Ürünler
Migros Kampanyaları
Tarım Kredi Market