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KPSS şartı yok; İŞKUR'dan bekçi alım ilanı duyuruldu

Türkiye'de son yıllarda bekçi alımları, kamu sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir gündem maddesi haline geldi. KPSS şartsız alımlar, İŞKUR aracılığıyla açıklanan ilanlar ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu tür ilanlar, hem lisans mezunları hem de lise mezunu adaylar için fırsatlar sunuyor. Peki, bu bekçi alımlarında hangi şartlar öne çıkıyor ve başvuru süreçleri nasıl işliyor? İşte detaylar.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:45
KPSS şartı yok; İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu

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    KPSS sınavı, her yıl Türkiye'de binlerce kişinin katıldığı önemli bir sınav olmasına rağmen, bazı kamu iş ilanlarında KPSS puanı aranmıyor. Güvenlik alanında, bekçi alımları son dönemde popüler bir konu haline geldi. Bu alımlarda, genellikle belirli yaş ve cinsiyet kriterleri bulunuyor, ancak birçok kişi için bu, kamu sektöründe çalışma fırsatını kaçırmamak adına büyük bir şans olarak görülüyor.

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

    İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alımları, büyük şehirlerden küçük yerleşim alanlarına kadar geniş bir yelpazede adaylar için umut verici ilanlar sunuyor. İŞKUR'un sağladığı bu fırsatlar, adayların yalnızca ilköğretim mezunu olmaları durumunda bile başvuru yapabilmesini sağlıyor.

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

    İŞKUR İle Bekçi Alımı İlanı Şartları

    İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alımlarında, genellikle erkek adaylar için 45-58 yaş aralığı belirleniyor. Adaylardan, ilköğretim mezunu olmaları isteniyor ve herhangi bir özel deneyim veya ehliyet gereksinimi bulunmuyor. Alımların çoğu vardiyalı çalışma düzeniyle yapılacak ve sosyal olanaklar arasında yemek, maaş ve mesai ücretleri yer alacak.

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

    "İnşaat ve işyeri bekçisi" alımları, Türkiye'nin birçok şehrinde yapılacak. Antalya, Diyarbakır, Aydın, İstanbul, Balıkesir gibi büyük şehirlerde, çeşitli tarihlerde başvurular alınacak. Adaylar için belirtilen başvuru tarihleri ve ilan numaraları, İŞKUR'un sitesinden erişilebilir.

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

    Bekçi Alımı İlanları ve Başvuru Süreci

    İŞKUR'un yayımladığı bekçi alımı ilanlarına başvurmak için adayların İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek, ilan numarasıyla başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Her ilanın başvuru tarihleri ve şartları farklılık gösterebilir, bu yüzden ilanların detaylarına dikkatle göz atılmalıdır.

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

    Bekçi Alımları ve Başvuru Şartları:

    Çarşı ve Mahalle Bekçisi – Antalya (9 Şubat 2025)

    İnşaat/İşyeri Bekçisi – Diyarbakır, Aydın, İstanbul, Balıkesir, Çorum (Ocak 2025)

    Cinsiyet: Erkek

    Yaş Aralığı: 45-58

    Eğitim Seviyesi: İlköğretim

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

    Kaynak: Başvuruların başladığı tarihlerde, ilgili ilanlara başvurmak için İŞKUR'un sitesini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgilere ulaşmak için ise İŞKUR İlan Sayfası adresine göz atabilirsiniz.

    İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

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