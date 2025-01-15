KPSS şartı yok; İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu

"İnşaat ve işyeri bekçisi" alımları, Türkiye'nin birçok şehrinde yapılacak. Antalya, Diyarbakır, Aydın, İstanbul, Balıkesir gibi büyük şehirlerde, çeşitli tarihlerde başvurular alınacak. Adaylar için belirtilen başvuru tarihleri ve ilan numaraları, İŞKUR'un sitesinden erişilebilir.
Bekçi Alımı İlanları ve Başvuru Süreci
İŞKUR'un yayımladığı bekçi alımı ilanlarına başvurmak için adayların İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek, ilan numarasıyla başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Her ilanın başvuru tarihleri ve şartları farklılık gösterebilir, bu yüzden ilanların detaylarına dikkatle göz atılmalıdır.
Bekçi Alımları ve Başvuru Şartları:
Çarşı ve Mahalle Bekçisi – Antalya (9 Şubat 2025)
İnşaat/İşyeri Bekçisi – Diyarbakır, Aydın, İstanbul, Balıkesir, Çorum (Ocak 2025)
Cinsiyet: Erkek
Yaş Aralığı: 45-58
Eğitim Seviyesi: İlköğretim
Kaynak: Başvuruların başladığı tarihlerde, ilgili ilanlara başvurmak için İŞKUR'un sitesini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgilere ulaşmak için ise İŞKUR İlan Sayfası adresine göz atabilirsiniz.